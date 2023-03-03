e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişinin merakla beklediği yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. EYT başvuruları için e-Devlet'te de yeni bir düzenlemeye gidildi. Emekli olmak isteyenler başvurularını buradan yapabilecek. Peki e-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
03.03.2023 09:18 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:25
TÜM İŞLEMLER E-DEVLET'TEN
Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.
İŞTEN AYRILMA BELGESİ ŞARTI YOK
EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.
EYT ŞARTLARI NELER?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.