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Haberler Ekonomi e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişinin merakla beklediği yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. EYT başvuruları için e-Devlet'te de yeni bir düzenlemeye gidildi. Emekli olmak isteyenler başvurularını buradan yapabilecek. Peki e-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

03.03.2023 09:18 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:25
e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

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e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.



EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.

e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

TÜM İŞLEMLER E-DEVLET'TEN

Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.

e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞTEN AYRILMA BELGESİ ŞARTI YOK

EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi! e-Devlet’ten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

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