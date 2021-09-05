A101 aktüel ürünler kataloğunda evinizin ihtiyaçları indirimli fiyatlarla! A101 haftanın yıldızları kampanyasında neler var?
Yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğu büyük ilgi görmeye devam ediyor ve belirlenen tarihler arasında satışa sunulan ürünlerin hangilerinde ne kadar indirim olduğu merak konusu. Vatandaşlar kendilerine en yakın şubeyi ziyaret etmeden önce alacaklarını belirlemek ve liste yapmak istiyor. Peki A101 haftanın yıldızları kampanyasında neler var? A101 aktüel ürünler kataloğunda evinizin ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla alabilmeniz mümkün. Haberimizden hangi kategorilerde kampanyalar olduğunu inceleyebilirsiniz.
05.09.2021 09:08
- Son Güncelleme: 05.09.2021 09:11
Her hafta yakından takip edilen A101 haftanın yıldızları kampanyaları yine dopdolu indirimlerle ön plana çıkıyor. En çok ilgi görenler arasında yaz biterken dondurma çeşitlerinde yapılan indirimler ve Finish marka makine temizleyici kampanyası oluyor. Bunların yanı sıra meyve, sebzelerde, beyaz etlerde, atıştırmalıklarda, temizlik ürünlerinde gibi daha pek çok kategoride uygun fiyatlar A101 marketlerde yer alıyor. A101 marketleri ziyaret etmeden önce haberimizden güncel kataloğu inceleyebilirsiniz.