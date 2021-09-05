A101 aktüel ürünler kataloğunda evinizin ihtiyaçları indirimli fiyatlarla! A101 haftanın yıldızları kampanyasında neler var?

Her hafta yakından takip edilen A101 haftanın yıldızları kampanyaları yine dopdolu indirimlerle ön plana çıkıyor. En çok ilgi görenler arasında yaz biterken dondurma çeşitlerinde yapılan indirimler ve Finish marka makine temizleyici kampanyası oluyor. Bunların yanı sıra meyve, sebzelerde, beyaz etlerde, atıştırmalıklarda, temizlik ürünlerinde gibi daha pek çok kategoride uygun fiyatlar A101 marketlerde yer alıyor. A101 marketleri ziyaret etmeden önce haberimizden güncel kataloğu inceleyebilirsiniz.