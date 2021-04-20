Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemeniz gerekmez! Başvurmayan kafayı taşlara vurur! Bugün hemen emekli olabilirsiniz!
Tek tek açıklandı! Bugün hemen emekli olabilirsiniz! Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemeniz gerekmez! Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri için devlet tarafından destek sağlanıyor. Böylece kadınların iş hayatında daha fazla yer alması hedefleniyor. Bu anlamda başkasının devamlı bakımına ihtiyaç duyan ağır engelli çocuğu olan bayanların da erken emeklilik olanağı bulunuyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi çoğalırken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
SSK, Bağ Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ Kur'u ve Emekli Sandığı... Başvurmayan çok üzülür. Müracaat eden faydalanabiliyor. Büyük avantaj sağlıyor. Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri için devlet tarafından yardım sağlanıyor. Böylece bayanların iş yaşamında daha fazla yer alması amaçlanıyor. Daha evvel yalnızca Sosyal Sigortalar Kurumuluların faydalandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması hududu da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor.
1 Ekim 2008'den sonra
Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor
Evlat edinme durumu
Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar, evlat edindikleri 2 yaşını geçmeyen çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.
Memur ve esnaf anne
Daha önce sadece SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 yıl prim kazanabiliyor