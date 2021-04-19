Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?
Kripto para piyasası son iki gündür Bitcoin'deki sert düşüş nedeniyle adeta çalkalanıyor. Kripto para piyasasına büyük hayallerle giren yatırımcılar, Bitcoin'de yaşanan sert düşüş sonrası adeta kabusu yaşıyor. Bitcoin'deki 8 bin dolarlık düşüş altcoin'lerde de erimeye neden oldu. Peki, Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin neden bu kadar düştü? İşte piyasaların merak ettiği sorunun yanıtları.
Kripto para piyasası çalkalanıyor. Son yılların gözde yatırım aracı kripto paralardaki son sakika düşüş adeta şok etkisi yarattı. 2 gündür devam eden önlenemez düşüş yeni nesil yatırım aracı olan coinler kripto para piyasasında tedirginlik yaratıyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayan Bitcoin'in sert düşüşü kripto para piyasasını adeta salladı.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE BİTCOİN'İN DÜŞÜŞ SEBEBİ!
Bitcoin'deki 8 bin dolarlık hızlı çöküşün kesin olarak bilinmese de analistler ABD Hazinesi'nin, birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentilerinin etkili olduğu tahmin ediyor.