Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?

Kripto para piyasası son iki gündür Bitcoin'deki sert düşüş nedeniyle adeta çalkalanıyor. Kripto para piyasasına büyük hayallerle giren yatırımcılar, Bitcoin'de yaşanan sert düşüş sonrası adeta kabusu yaşıyor. Bitcoin'deki 8 bin dolarlık düşüş altcoin'lerde de erimeye neden oldu. Peki, Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin neden bu kadar düştü? İşte piyasaların merak ettiği sorunun yanıtları.

19.04.2021 13:26 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





