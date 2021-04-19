RAMAZAN İMSAKİYE
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Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?

Kripto para piyasası son iki gündür Bitcoin'deki sert düşüş nedeniyle adeta çalkalanıyor. Kripto para piyasasına büyük hayallerle giren yatırımcılar, Bitcoin'de yaşanan sert düşüş sonrası adeta kabusu yaşıyor. Bitcoin'deki 8 bin dolarlık düşüş altcoin'lerde de erimeye neden oldu. Peki, Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin neden bu kadar düştü? İşte piyasaların merak ettiği sorunun yanıtları.

19.04.2021 13:26 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:32
Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?


Kripto para piyasası çalkalanıyor. Son yılların gözde yatırım aracı kripto paralardaki son sakika düşüş adeta şok etkisi yarattı. 2 gündür devam eden önlenemez düşüş yeni nesil yatırım aracı olan coinler kripto para piyasasında tedirginlik yaratıyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayan Bitcoin'in sert düşüşü kripto para piyasasını adeta salladı.

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Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?

Bitcoindeki sert düşüş altcoin'leri de etkiledi. 60 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, dün sabah saatlerinde bir anda dibi gördü ve 51 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin en yüksek 63 bin 500 doları görmüştü.

Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?

BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE BİTCOİN'İN DÜŞÜŞ SEBEBİ!
Bitcoin'deki 8 bin dolarlık hızlı çöküşün kesin olarak bilinmese de analistler ABD Hazinesi'nin, birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentilerinin etkili olduğu tahmin ediyor.

Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?

BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALT COİNLERİ VURDU
Bitcoin'de yaşanan son dakika dalgalanma ve değerinin 51 bin dolara kadar gerilemesi diğer kripto paraları da salladı. Özellikle Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot ve Stellar gibi büyük altcoinlerde de yüzde 25'i bulan değer kayıpları yaşandı.

Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni ne? Bitcoin ve kripto paralar neden bu kadar düştü?

HOLO (HOT), BİTTORENT (BTT) VE DENT YATIRIMCISI BÜYÜK ŞOK YAŞADI!
Türkiye'de ciddi yatırımcısı olan altcoin'lerden HOLO (HOT), Bittorent (BTT) ve DENT gibi coinler de çok fazla değer kaybetti.