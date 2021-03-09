ATM'ye gidip anında çekebilirsiniz! SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 675, 750, 1.000, 1.500 lira ödeniyor!
Promosyon için emekli bankaya gidip 3 sene geçerli promosyon kontratına imza atıyor. Emekli promosyonları bir hayli emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, ücretlerini anlaşma yaptıkları bankadan alma vaadi vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu meblağ 1,500 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 675, 750, 1.000, 1.500 lira ödeme almak için detayları verdik.
Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlanacak. Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere bankalar 500 liradan 1.500 liraya kadar promosyon ödüyor. Maaşı yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Maaş miktarına göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor.
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.