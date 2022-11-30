4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak?

2022 yılı tediye ödemelerinin ilk yarısının Temmuz ayında yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri 2. yarısının ödeme tarihini merak etmeye başladı. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Peki, Aralık ayı taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2022? İşte merak edilen sorunun yanıtı!