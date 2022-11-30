4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak?
Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Aralık ayı tediye ödemelerinin tarihi on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Son tediye ödemesinin temmuz ayında yapılmasının ardından gözler yılın son ödemesine çevrildi. Peki, Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak? İşte merak edilenler!
30.11.2022 10:42 - Son Güncelleme: 30.11.2022 10:43
2022 yılı tediye ödemelerinin ilk yarısının Temmuz ayında yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri 2. yarısının ödeme tarihini merak etmeye başladı. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Peki, Aralık ayı taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2022? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Resmi Gazete'de yayımlanan karar;
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.