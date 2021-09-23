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Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...

Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Peki yüksek emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılıyor? Prime esas kazancın yüksek olması, emekli olunan kurum, kazancın tam gösterilmesi, eş-çocuk bildirimi gibi pek çok nokta maaşta etkili oluyor...

23.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 23.09.2021 07:00
Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...

Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir maaşla emekli olup keyifli bir ömür sürmektir. Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor.

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Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...

Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.

Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...

SABAH'ta yer alan habere göre, Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol var.

Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...

Birincisi yüksek prim yatırmak. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. İşte merak edilenler...

Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...

1- Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında ne yapmak gerekiyor?
Yüksek kazanç üzerinden prim gerek. Bunun ücret bordrosunda tam olarak yatırılması gerek. İkramiye, prim, kira yardımı ödemeleri de brüt kazanca eklenmeli.

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