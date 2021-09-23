Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...
Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Peki yüksek emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılıyor? Prime esas kazancın yüksek olması, emekli olunan kurum, kazancın tam gösterilmesi, eş-çocuk bildirimi gibi pek çok nokta maaşta etkili oluyor...
23.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 23.09.2021 07:00
Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir maaşla emekli olup keyifli bir ömür sürmektir. Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor.