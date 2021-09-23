Bu formülü uygulayanın emekli maaşı artıyor! En uygun ay, ücretlerin tavan tutardan yatması ve 1261 gün...

SABAH'ta yer alan habere göre, Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol var.