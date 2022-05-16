Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT'liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Emekliliğini bekleyenler, bugün yarın emekli olacaklar ve emeklilikte ne kadar maaş alacağını merak edenler, ne kadar emekli maaşı alacaklarını ve emekli maaşını nasıl yüksekten alabileceklerini sık sık araştırıyor. Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY'liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Şimdi emekli olacaklar için üç ayrı maaş hesaplama şekli ortaya çıktı. Emekli maaşı için hesaplama yöntemi değişti. Tüm bildiklerinizi unutun. Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı (ABO) detayı! 1999'a kadar süre, 1999-2008 arası, Ekim 2008 sonrası... İşte örneklerle emekli maaşını yükseltme formülleri ve kolay hesaplamalar...