Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT'liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...
Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım? Bu soru milyonlarca emeklilik hakkı kazanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan emekli maaşları mevzuata göre belirleniyor. Dolayısıyla mevzuatta bir değişiklik yapıldığında emekli maaşı hesaplamaları da otomatikmen değişiyor. Peki emekli maaşları neye göre, nasıl hesaplanıyor? Emekli maaşını yükseltmek mümkün mü? EYT'liler için nasıl hesaplama yapılıyor? Vatandaşların merak ettiği tüm soruların yanıtları haberimizde...
Emekliliğini bekleyenler, bugün yarın emekli olacaklar ve emeklilikte ne kadar maaş alacağını merak edenler, ne kadar emekli maaşı alacaklarını ve emekli maaşını nasıl yüksekten alabileceklerini sık sık araştırıyor. Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY'liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Şimdi emekli olacaklar için üç ayrı maaş hesaplama şekli ortaya çıktı. Emekli maaşı için hesaplama yöntemi değişti. Tüm bildiklerinizi unutun. Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı (ABO) detayı! 1999'a kadar süre, 1999-2008 arası, Ekim 2008 sonrası... İşte örneklerle emekli maaşını yükseltme formülleri ve kolay hesaplamalar...
Emekli maaşını yüksekten almanın 3 formülü bulunuyor. Peki nedir bu formüller? Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Emekli aylığmı artırabilir miyim? EYT'liler için hesap nasıl yapılıyor? Son gelişmelerle birlikte emekli maaşıyla ilgili kafalardaki tüm soruların yanıtları haberimizde...
EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 AYRI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.