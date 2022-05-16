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Haberler Ekonomi Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT'liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT'liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım? Bu soru milyonlarca emeklilik hakkı kazanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan emekli maaşları mevzuata göre belirleniyor. Dolayısıyla mevzuatta bir değişiklik yapıldığında emekli maaşı hesaplamaları da otomatikmen değişiyor. Peki emekli maaşları neye göre, nasıl hesaplanıyor? Emekli maaşını yükseltmek mümkün mü? EYT'liler için nasıl hesaplama yapılıyor? Vatandaşların merak ettiği tüm soruların yanıtları haberimizde...

16.05.2022 16:07 - Son Güncelleme: 16.05.2022 16:08
Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY’liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Emekliliğini bekleyenler, bugün yarın emekli olacaklar ve emeklilikte ne kadar maaş alacağını merak edenler, ne kadar emekli maaşı alacaklarını ve emekli maaşını nasıl yüksekten alabileceklerini sık sık araştırıyor. Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY'liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Şimdi emekli olacaklar için üç ayrı maaş hesaplama şekli ortaya çıktı. Emekli maaşı için hesaplama yöntemi değişti. Tüm bildiklerinizi unutun. Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı (ABO) detayı! 1999'a kadar süre, 1999-2008 arası, Ekim 2008 sonrası... İşte örneklerle emekli maaşını yükseltme formülleri ve kolay hesaplamalar...

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Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY’liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Emekli maaşını yüksekten almanın 3 formülü bulunuyor. Peki nedir bu formüller? Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Emekli aylığmı artırabilir miyim? EYT'liler için hesap nasıl yapılıyor? Son gelişmelerle birlikte emekli maaşıyla ilgili kafalardaki tüm soruların yanıtları haberimizde...

Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY’liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 AYRI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.

Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY’liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz.

Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EY’liler dikkat! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

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