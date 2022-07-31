Bu formülle EYT hayal değil gerçek! SSK, Bağkur, 4C Emekli Sandığı memur, emekli herkese müjde! Türk modeli ile erken emeklilik 20-25 yıl...
6 milyon kişinin beklediği EYT ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ son olarak katıldığı televizyon programında konuya ilişkin ''EYT konusunda bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek" dedi. EYT sorunun çözümüyle ilgili çalışmalar devam ederken masadaki formüller dikkat çekiyor. 20-25 yıl kriteri formülüne göre kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın emekli edilebilecek. İşte diğer formüller...
Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanl EYT yasasını bekliyor. EYT için çalışmalar hız kesmeden devam ederken yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz, en uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım." demişti. Bir açıklama da Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ'dan geldi.
Dağ, katıldığı bir canlı yayın programında EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu ve şöyle konuştu; "EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde. EYT konusunda bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek"
EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırılması ya da kademeli olarak azaltılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede de pek çok formül gündeme geliyor. Gündeme gelen bir formüle göre; kadınların 20 yıllık, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.