Bu formülle EYT hayal değil gerçek! SSK, Bağkur, 4C Emekli Sandığı memur, emekli herkese müjde! Türk modeli ile erken emeklilik 20-25 yıl...

Dağ, katıldığı bir canlı yayın programında EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu ve şöyle konuştu; "EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde. EYT konusunda bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek"