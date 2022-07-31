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Antalya Havalimanı'nda yeni rekor! Pandemi sonrasının en yüksek rakamı

Antalya'da turist patlaması yaşanıyor. Pandemi sonrası yoğun turist akınına uğrayan Antalya'da dün, toplam bin 69 uçak havalimanına inip kalktı. Bu kapsamda koronavirüs sonrası en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

31.07.2022 17:41 - Son Güncelleme: 31.07.2022 17:42
Antalya Havalimanı’nda yeni rekor! Pandemi sonrasının en yüksek rakamı

ntalya Havalimanı'nda bin 69 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrası en yüksek rakama ulaşıldı.

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Antalya Havalimanı’nda yeni rekor! Pandemi sonrasının en yüksek rakamı

Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz'da iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda bin 69 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.

Antalya Havalimanı’nda yeni rekor! Pandemi sonrasının en yüksek rakamı

Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleşti.

Antalya Havalimanı’nda yeni rekor! Pandemi sonrasının en yüksek rakamı

Türkiye, 2022'nin ilk 6 aylık döneminde 16 milyon 385 bin 80 yabancıyı ağırladı.

Antalya Havalimanı’nda yeni rekor! Pandemi sonrasının en yüksek rakamı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaş ile ağırlanan ziyaretçi sayısı 19 milyon 530 bin 618'i buldu.

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