Antalya Havalimanı'nda yeni rekor! Pandemi sonrasının en yüksek rakamı
Antalya'da turist patlaması yaşanıyor. Pandemi sonrası yoğun turist akınına uğrayan Antalya'da dün, toplam bin 69 uçak havalimanına inip kalktı. Bu kapsamda koronavirüs sonrası en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.
31.07.2022 17:41 - Son Güncelleme: 31.07.2022 17:42
Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz'da iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda bin 69 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.