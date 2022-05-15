Bu fiyattan altın alınır mı? 7 gün sonrasına tarih verildi! Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...
İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 15 Mayıs serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Yatırımcılar analist yorumlarını dikkate alarak altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Peki, gram altın ne kadar? bu fiyattan altın alınır mı? gram altın düşecek mi? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını kaç para oldu? İşte merak edilenler!
15.05.2022 19:15 - Son Güncelleme: 15.05.2022 19:15
Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Son zamanlarda gösterdiği fiyat hareketleriyle yatırımcısının merakla takip ettiği ons altın, çok kritik bir eşikte. Dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü yükseliş ile güvenilir liman altında fiyatlarda karmaşıklığa neden oluyor. Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! Çember iyice daralıyor ortalık harp yeri...