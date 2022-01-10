Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor! TOKİ evlerde şenlik havası yaratacak fırsatı başlattı! %25 peşinat veren sıfır daireyi kapıyor!
2022 yılının Ocak ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. TOKİ resmi internet sitesinden yaptığı son duyuruda, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 1. etap 652 adet konut, 2. etap 794 adet konut ve 753 konut projeleri satış duyurusu/ön bilgilendirme formunu paylaştı. 10 Ocak 2022-21 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak başvurular Halk Bankası'na 2.000 TL başvuru bedeli yapılıyor. Başvurunuz olumsuz neticelenirse ödediğiniz başvuru bedeli hesabınıza geri yatırılıyor.
Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor! TOKİ evlerde şenlik havası yaratacak fırsat başladı! %25 peşinat veren sıfır daireyi kapıyor. TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yıla ev sahibi olarak girebilirsiniz! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor. TOKİ İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yeni dairelerin satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır" denildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.