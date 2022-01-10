30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları
Son dakika haberi... Çalışanların en büyük güvencelerinden biri de işsizlik maaşı... İşsiz kaldıkları dönemde geçimlerini sağlayabilmek adına bazı şartları sağlayan çalışanlara işsizlik maaşı ödeniyor. İŞKUR tarafından ödenene işsizlik maaşının taban ve tavan tutarları ocak ayıyla birlikte değişti... Peki kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı alabilmek için şartlar neler? İşsizlik maaşı ne kadar ödeniyor? İşte şartlar...
İşsiz kalan bir kişi bir an önce İŞKUR sistemine kaydolmalı ve hem işsizlik maaşı başvurusunu hızlıca yapıp hem de açık işleri oluşturacağı profille takip etmeli. İşsizlik maaşı için e – Devlet üzerinden başvuru hızlı bir şekilde yapılabiliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkün. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir. E – Devlet üzerinden İŞKUR sistemine erişilebileceği gibi www.iskur.gov.tr adresinden de işsizlik parasına başvuru yapılabilir.
SÜREYİ KAÇIRMAK ÖDENEĞİ KISALTIR
İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor.