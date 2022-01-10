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Haberler Ekonomi 30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları

30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları

Son dakika haberi... Çalışanların en büyük güvencelerinden biri de işsizlik maaşı... İşsiz kaldıkları dönemde geçimlerini sağlayabilmek adına bazı şartları sağlayan çalışanlara işsizlik maaşı ödeniyor. İŞKUR tarafından ödenene işsizlik maaşının taban ve tavan tutarları ocak ayıyla birlikte değişti... Peki kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı alabilmek için şartlar neler? İşsizlik maaşı ne kadar ödeniyor? İşte şartlar...

10.01.2022 08:58 - Son Güncelleme: 10.01.2022 09:09
30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları

İşsiz kalan bir kişi bir an önce İŞKUR sistemine kaydolmalı ve hem işsizlik maaşı başvurusunu hızlıca yapıp hem de açık işleri oluşturacağı profille takip etmeli. İşsizlik maaşı için e – Devlet üzerinden başvuru hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

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30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları

Başvurudaki gecikme işsizlik parası alınabilecek süreyi düşürebiliyor. Kişinin bu sayede yeniden iş bulması ya da kendine yeni meslek kapıları açması mümkün olabilecektir.

30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları

NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkün. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir. E – Devlet üzerinden İŞKUR sistemine erişilebileceği gibi www.iskur.gov.tr adresinden de işsizlik parasına başvuru yapılabilir.

30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları

İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.

30 gün içinde başvurana 3972 lira ödeniyor! İşte işsizlik maaşı alma şartları

SÜREYİ KAÇIRMAK ÖDENEĞİ KISALTIR
İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor.

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