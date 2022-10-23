Bu fırsatı tepen bin pişman olur! SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine anında destek PTT'den geldi!

Emeklilere yönelik yapılmakta olan kampanyalar olabildiğince ilgi çekmektedir. Birçok emekli vatandaşın faydalanabildiği kampanyalar düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Emekli maaşı belli bir yaşa gelmiş ve sigorta prim gününü tamamlamış vatandaşlara hak olarak bağlanan ücrettir. Yıllarca çalışarak maaşından oluşturulan birikim ile yaşlandığı vakit vatandaşlara ödenen paradır.