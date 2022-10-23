Bu fırsatı tepen bin pişman olur! SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine anında destek PTT'den geldi!
Hak olarak ödenen bu maaş aynı vakitte çoğu üstünlüğü ile gelmektedir. Birçok bankanın emeklilere yönelik yapmış bulunduğu kampanyalar vardır. Bankalar kampanya ve kredilerde çoğu hal gözetmektedir. Bu hal emeklilerde farklıdır. Bankaların emeklilere yönelik kredi kullandırma prosedürleri daha esnek olmaktadır. PTT ve Aktifbank iş ortaklığı ile emeklilere yönelik hemen tüketici kredisi kampanyası hala devam etmektedir.
23.10.2022 16:07 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:07
Emeklilere yönelik yapılmakta olan kampanyalar olabildiğince ilgi çekmektedir. Birçok emekli vatandaşın faydalanabildiği kampanyalar düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Emekli maaşı belli bir yaşa gelmiş ve sigorta prim gününü tamamlamış vatandaşlara hak olarak bağlanan ücrettir. Yıllarca çalışarak maaşından oluşturulan birikim ile yaşlandığı vakit vatandaşlara ödenen paradır.
Birçok bankanın uyguladığı gibi kredi sicili etkili olmaktadır. PTT ve Aktifbank ortaklığının başka bankalardan farkı devlet destekli vatandaş kredileridir.