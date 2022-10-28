Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Oanda Kıdemli Pazar Analisti Ed Moya, "Fed'in Aralık ayında yarım puanlık bir sürate geçeceği tarafında beklentiler artıyor ve bu önümüzdeki haftadan sonra daha mümkün bir görünüme sahip olursa altın 1700 dolar düzeyinin üstüne güzel bir çıkış yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.