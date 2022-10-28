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Haberler Ekonomi Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Altın fiyatlarının yükseleceği günler için detay verildi. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında ilk sırada gelen altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Altın fiyatları 28 Ekim 2022 Cuma gününe yükselişle başladı. Saat 08.55 itibariyle gram altın 995,25 TL, çeyrek altın 1.648,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 570,00 TL, yarım altın ise 3 bin 297,00 TL'den satılıyor.

takvim.com.tr
28.10.2022 10:22 - Son Güncelleme: 28.10.2022 10:27
Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Altın yatırımcıları önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında faiz artış patikasına dair işaretlere odaklanırken, fiyatlamalarda temkinli bir seyir izleniyor. Altın, piyasaların Fed'in gelecekteki faiz artış patikasının ana hatlarını kavramak bağlamında önümüzdeki hafta yapılacak toplantıyı beklemesiyle yatay seyretti. Spot piyasada altının onsu 1.664 dolar düzeyi çevresinde prosedür gördü.

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Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Fed'in bu sene uygulamaya başladığı agresif maddi sıkılaştırması doları yukarıya yönlü iterken altın üstünde baskı yaratmıştı. Geleneksel güvenilir varlık, sene başından bu yana yüzde 9 düşerken Mart ayında gördüğü zirveden bu yana nerdeyse yüzde 20 değer kaybetti. Bu hafta gelen ABD verileri, hizmet ve imalat sektörlerinde daralmaya işaret ederken, yeni konut satışlarında da düşüşe geride bıraktığımız sasenearla Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Ancak bu sayılar enflasyonun bir kaygı kaynağı olarak kalmasıyla eş güdümlü yatırımcıların Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını art arda dördüncü ay 75 baz puan artıracağına dair beklentilerini değiştirmedi.

Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Faiz artış patikasının ne vakit yavaşlayacağına dair belirsizlik ise sürüyor. Dünya çapında merkez bankaları Kanada Merkez Bankası'nın Çarşamba günü beklenenden daha düşük oranlarda artırmasıyla daha gevşek bir sıkılaştırmanın yakın olabileceğine dair iyimser işaretler gelmeye başaldı.

Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?

Oanda Kıdemli Pazar Analisti Ed Moya, "Fed'in Aralık ayında yarım puanlık bir sürate geçeceği tarafında beklentiler artıyor ve bu önümüzdeki haftadan sonra daha mümkün bir görünüme sahip olursa altın 1700 dolar düzeyinin üstüne güzel bir çıkış yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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