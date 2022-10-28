Altın alanlar, satanlar, yatırım yapanlar, bu 2 güne dikkat! Altın fiyatlarının yükseleceği günler... İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para oldu?
Altın fiyatlarının yükseleceği günler için detay verildi. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında ilk sırada gelen altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Altın fiyatları 28 Ekim 2022 Cuma gününe yükselişle başladı. Saat 08.55 itibariyle gram altın 995,25 TL, çeyrek altın 1.648,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 570,00 TL, yarım altın ise 3 bin 297,00 TL'den satılıyor.
Altın yatırımcıları önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında faiz artış patikasına dair işaretlere odaklanırken, fiyatlamalarda temkinli bir seyir izleniyor. Altın, piyasaların Fed'in gelecekteki faiz artış patikasının ana hatlarını kavramak bağlamında önümüzdeki hafta yapılacak toplantıyı beklemesiyle yatay seyretti. Spot piyasada altının onsu 1.664 dolar düzeyi çevresinde prosedür gördü.
Fed'in bu sene uygulamaya başladığı agresif maddi sıkılaştırması doları yukarıya yönlü iterken altın üstünde baskı yaratmıştı. Geleneksel güvenilir varlık, sene başından bu yana yüzde 9 düşerken Mart ayında gördüğü zirveden bu yana nerdeyse yüzde 20 değer kaybetti. Bu hafta gelen ABD verileri, hizmet ve imalat sektörlerinde daralmaya işaret ederken, yeni konut satışlarında da düşüşe geride bıraktığımız sasenearla Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.