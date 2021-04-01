A101 1 Nisan aktüel kataloğu ürünleri görücüye çıktı! O rafta yüzde 25'e varan indirim dikkat çekecek

A101 1 Nisan aktüel kataloğu ürünleri görücüye çıktı. Bu neenle kataloğda yer alan ürünler ve indirim fırsatları merak konusu oluyor. A101'de bu hafta TOSHIBA Ultra HD Android Smart LED TV, Reeder P13 Blue akıllı telefon, SEG SNF 4500 NF 463 buzdolabı, Soffio külot bez çeşitleri, Singer M1605 dikiş makines, Tefal FV3951 easygliss buharlı ütü, Sunny Lateafe çay makinesi, Schafer Chef Mix çubuk blender, Fantom Carbon CC4000 cyclone süpürge ürünleri kataloğun en nadide ürünleri olarak ön planda. Ayrıca tüm plastik kap, sepet ve mutfak ürünlerinde yüzde 25 indirim dikkat çekiyor.