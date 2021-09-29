Ekim ayı güncel memur alımı ilanları 2021! KPSS 70 puan ile mimar, zabıta, uzman, mühendis alımı yapılıyor! 30 yaşından küçük olanlar başvurabilir!
Belediyelere memur alımları son sürat devam ediyor. Yayınlanan ilanlar arasında Bafra Belediyesi KPSS 70 puan ile memur, zabıta memuru, sosyal hizmetler uzmanı, şehir ve bölge plancısı, mühendis istihdamı sağlayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar tarafından personel alımına ilişkin detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihi, başvuru özel - genel şartlar hakkında tüm detaylar kurum tarafından açıklandı. İşte en güncel memur alımları ve başvuru detayları haberimizde!
Ekim ayı güncel memur alımı ilanları 2021! KPSS 70 puan ile mimar, zabıta, uzman, mühendis alımı yapılıyor! 30 yaşından küçük olanlar başvurabilir! Belediyelere işgören alımları son sürat devam ediyor. Yayınlanan ilanlar arasında Bafra Belediyesi KPSS 70 puan ile zabıta memuru, sosyal hizmetler uzmanı, şehir ve bölge plancısı, mühendis istihdamı sağlayacağını duyurdu. Bu gelişmeler sonrası yurttaşlar tarafınca personel alımına ilişkin detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihi, başvuru özel - genel şartlar hakkında tüm detaylar kuruluş tarafınca açıklandı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Bafra Belediyesi , Zabıta Memuru, Tahsildar, Düz Memur, Sosyal Hizmetler Uzmanı, Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Mühendis alımı başvuruları 8 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 12 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını mesai saatleri içerisinden istenen belgeler ile birlikte Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne (Bafra Belediyesi Ana Hizmet Binası Büyükcami mah.Camikebir sok. No:1 Bafra/Samsun adresinde şahsen tamamlayacak.
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,