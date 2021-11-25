Bu fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur! 32-46-92 günlük 42.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? Bal şeker ayarında teklif geldi!

Bankalar yaptığı son duyuruda mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Kimi banka faiz oranını düşürürken kimisi de müşteri sayısını artırmak için rakamı arttırdı. Hesabı olmayan ve vadeli mevduat hesabı açmak isteyenler bankalar tarafından sunulan güncel oranları öğrenerek bu doğrultuda en yakın şubeye gidecek. Bilindiği üzere bankalarda açılan hesaplar 32, 46 ya da 92 günlük periyotlarla önemli bir kazanç sağlıyor. Tüm bankaların mevduat faizleri ve tek tek müşteriye sunulan ek imkanlar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Yazımızın içerisinde kapsamlı bir şekilde 32-46-92 günlük 42.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır sorusunun yanıtını derledik.