Bu fırsat yılda 1 defa denk gelir! TOKİ’den 117 bin TL’ye 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! Ayda 392,87 TL’ye kira yerine kendi evinizi ödeyin!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bazı illerde uygun fiyatlı daireleri satışa sundu. Bu bağlamda daire satışı yapılan illerden ev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2022 Mart ayı konut başvurularının başladığı ve bazı şehirlerde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte 2022 Mart ayı TOKİ il il satışa sunulan daire ve iş yerlerinin sayısı!