10 kalemde 13.000 TL destek! Her ay 300-400-600 TL hesaplarda! Erken emekli olma fırsatı da cabası! Kadınlara devlet destekleri...
Kadınlara devletimiz tarafından birçok alanda yardım sağlanıyor. Özellikle annelere pandemi döneminde de binlerce lira ödeme yapılmaya devam ediliyor. Çalışan kadınlara ve annelere 10 kalemde destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde kadınlar hem nakit para yardımı alabiliyor hem de izin süreleri artıyor. Ayrıca erken emeklilik fırsatı da yakalanabiliyor. Çocuk sayısına göre; 300-400-600 TL ödemeler yapılıyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor. İşte kadınlara devlet desteği sosyal yardımlar!
Kadınlara devletimiz tarafından birçok alanda yardım sağlanıyor. Özellikle annelere pandemi döneminde de binlerce lira ödeme sağlanmaya devam ediyor. Çalışan kadınlara ve annelere 10 kalemde destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde kadınlar hem nakit para yardımı alabiliyor hem de izin süreleri artıyor. Ayrıca erken emeklilik fırsatı da yakalanabiliyor. Çocuk sayısına göre; 300-400-600 TL ödemeler yapılıyor. İşte kadınlara devlet desteği sosyal yardımlar!
2- ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.