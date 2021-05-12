RAMAZAN İMSAKİYE
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10 kalemde 13.000 TL destek! Her ay 300-400-600 TL hesaplarda! Erken emekli olma fırsatı da cabası! Kadınlara devlet destekleri...

Kadınlara devletimiz tarafından birçok alanda yardım sağlanıyor. Özellikle annelere pandemi döneminde de binlerce lira ödeme yapılmaya devam ediliyor. Çalışan kadınlara ve annelere 10 kalemde destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde kadınlar hem nakit para yardımı alabiliyor hem de izin süreleri artıyor. Ayrıca erken emeklilik fırsatı da yakalanabiliyor. Çocuk sayısına göre; 300-400-600 TL ödemeler yapılıyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor. İşte kadınlara devlet desteği sosyal yardımlar!

12.05.2021 17:14 - Son Güncelleme: 12.05.2021 17:14
Kadınlara Devlet Desteği Sosyal Yardımlar

Kadınlara devletimiz tarafından birçok alanda yardım sağlanıyor. Özellikle annelere pandemi döneminde de binlerce lira ödeme sağlanmaya devam ediyor. Çalışan kadınlara ve annelere 10 kalemde destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde kadınlar hem nakit para yardımı alabiliyor hem de izin süreleri artıyor. Ayrıca erken emeklilik fırsatı da yakalanabiliyor. Çocuk sayısına göre; 300-400-600 TL ödemeler yapılıyor. İşte kadınlara devlet desteği sosyal yardımlar!

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Kadınlara Devlet Desteği Sosyal Yardımlar

EN AZ 12 BİN 979 LİRA!

Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor.

Kadınlara Devlet Desteği Sosyal Yardımlar

ÖRNEK HESAPLAMA
İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:

Emzirme ödeneği: 225 TL
Doğum yardımı: 300 TL
İş göremezlik ödeneği: 8.904 TL
Yarı zamanlı çalışma desteği: 3.550,34 TL

TOPLAM: 12.979,34 TL

Kadınlara Devlet Desteği Sosyal Yardımlar

1- DOĞUM PARASI: Çocuk sahibi olan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. Kaymakamlıklara müracaat yeterli oluyor.

Kadınlara Devlet Desteği Sosyal Yardımlar

2- ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.