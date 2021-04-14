Bu durum bir kez yaşanır! Çeyrek altın resti çekti, meydan okuyor! Gram altın fiyatları çakıldı makas farkı "yok artık" dedirtti!Özellikle ülkemizde 'yatırım' denilince akıllara gelen ilk şey altındır. Geçmiş yıllardır beri birçok kişi yatırım yapacaksa tercihini altından yana kullanır. Teknolojinin gelişmesiyle her ne kadar sanal paralar gündeme gelmiş olsa bile halen nüfusun 10/7'si tercihini altından yana kullanıyor. Altın fiyatları ise geçmiş yıllardaki fiyatlarına resmen meydan okudu ve 100 yılda bir kez gerçekleşir denilen olay gerçekleşti. ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?