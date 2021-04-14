Bu durum bir kez yaşanır! Çeyrek altın resti çekti, meydan okuyor! Gram altın fiyatları çakıldı makas farkı "yok artık" dedirtti!
Gram altın fiyatları çakıldı makas farkı "yok artık" dedirtti! Altın, milyonlarca bireyin ilk seçimi olurken uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlere ise iyi bir kar payı bırakıyor. Kar oranını geliştirmek isteyenler ise bazen şaşıp kalabiliyor. Aktüel olarak döviz kurlarıyla hareket eden altın maliyetleri güne şok bir biçimde başladı. Altın alıp satışta makas farkının yok denecek kadar eksilmesi dikkatleri üzerine çekti. Makas farkının azalması ise kar oranının düşmesine neden oldu. Özellikle gram altında yaşanan bu makas farkı altın yatırımcılarının kafasını karıştırdı. Fakat uzmanlardan beklenen açıklama geç kalmadan geldi. Aradaki alış satış farkının kısa sürede düzeleceğini dile getiren uzmanlar, yatırım yapanlara derin bir nefes aldırdı. İşte günce altın fiyatları...
Bu durum bir kez yaşanır! Çeyrek altın resti çekti, meydan okuyor! Gram altın fiyatları çakıldı makas farkı "yok artık" dedirtti!Özellikle ülkemizde 'yatırım' denilince akıllara gelen ilk şey altındır. Geçmiş yıllardır beri birçok kişi yatırım yapacaksa tercihini altından yana kullanır. Teknolojinin gelişmesiyle her ne kadar sanal paralar gündeme gelmiş olsa bile halen nüfusun 10/7'si tercihini altından yana kullanıyor. Altın fiyatları ise geçmiş yıllardaki fiyatlarına resmen meydan okudu ve 100 yılda bir kez gerçekleşir denilen olay gerçekleşti. ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
14 Nisan itibarıyla altın fiyatları araştırmalara konu oldu. Gram altın alış fiyatı 453,05 TL olurken satış fiyatı 453,12 TL oluyor. Aradaki makas farkı ise çok az olarak alacakların ve satacakların dikkatini çekti fakat durum çeyrek altında bu şekilde değil. Çeyrek altın alış fiyatı 724,00 TL – satış fiyatı 747,00TL olarak belirlendi. Sık sık tercih edilen bu iki altın fiyatlarının hemen aynında diğer altın fiyatları da merak edildi.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.892,00TL – satış fiyatı 2.976,00,00 TL olurken yarım altın alış fiyatı 1.447,00 TL – satış fiyatı 1.495,00 TL olarak tablolara işlendi. Ons altın alış fiyatı 1.727,60 TL – satış fiyatı 1.727,83 TL, 22 ayar bilezik alış fiyatı 411,50 TL – satış fiyatı 414,12 TL olarak fiyatları belirlendi.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı. Petrol fiyatlarında, Çin'in ithalatındaki artış ve Ortadoğu'daki tırmanan gerilimin etkisiyle başlayan yükseliş de sürüyor.
Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.03 artışla 63.85 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.95 artışla 60.28 dolar,
- altın yüzde 0.59 artışla 1,742.88 dolar,
- gümüş yüzde 2.21 artışla 25.36 dolar,
- bakır yüzde 0.64 düşüşle 8.872.00 dolar,
- platin yüzde 0.60 düşüşle 1,167.15 dolar,
- paladyum yüzde 0.43 artışla 2,690.07 dolar düzeyindeydi.