RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Altın alışverişinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuyum Ticareti Hakkında hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

14.04.2021 08:37 - Son Güncelleme: 14.04.2021 08:56
Altın alışverişinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın alışverişinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Altın alışverişinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmeliğe göre kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Altın alışverişinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

Altın alışverişinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenebilecek ve iptal edilecek.