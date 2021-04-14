Altın alışverişinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kuyum Ticareti Hakkında hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.
14.04.2021 08:37
- Son Güncelleme: 14.04.2021 08:56
Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.