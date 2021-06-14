6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor

Farklı iş kollarında çalışan milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan yüksek maaş alma koşullarını araştırıyor. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilikte yüksek maaş almak için bazı koşullara dikkat etmek gerekiyor.

14.06.2021 17:20 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





