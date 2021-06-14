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6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor

Farklı iş kollarında çalışan milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan yüksek maaş alma koşullarını araştırıyor. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilikte yüksek maaş almak için bazı koşullara dikkat etmek gerekiyor.

14.06.2021 17:20 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:20
6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor

6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor. Günümüzde alın teri dökerek çalışan milyonlarca kişinin en büyük isteklerinden birisi de emekli olmak. Milyonlarca çalışan emekli olduğu gün ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaş almanın temelleri çalıştığınız dönemde atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş olarak karşımıza çıkıyor. İşte merak edilen detaylar...

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6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor

1. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor

2. Emeklilik planınızı yaparken sadece son 1-2 yılı düşünmeyin. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor

3. İmkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.

6 formül aşırı derecede önemli! Çalışırken bunları yapan ileride daha yüksek maaş alıyor

Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır.