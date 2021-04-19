İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Hemen harekete geçin! Eğer 18 ve 55 yaşındaysanız...
'İşe Yönlendirme Parası' ve 'İşe Başlama Parası' bu iki yardım ödemesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sağlanan desteklerden. 2021 yılında da sağlanacak olan iki yardım, istihdam oranının artmasını teşvik etmek amacıyla ödeniyor. İşe Yönlendirme Yardım Parası ve İşe Başlama Yardım Parası almak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerine yapıyorlar. Başvurular vatandaşların yaşadıkları il veya ilçe SYDV birimlerine yapması gerekiyor. Söz konusu destek her vatandaşa ödenmiyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar vardır.
İstihdam yardımı adı altında verilecek ödemenin başvuru şartlar ise belli oldu. Bunun yanında ödemelerden faydalanmak için Aile Bakanlığı'na bağlı SYDV'ler aracılığıyla Gelir Testi Testi yaptırmış olması gerekiyor. Devlet tarafından sağlanan ilk destek olan işe yönlendirme parası; 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük vatandaşlara sağlanır. İş başvurusunda bulunacak olan kişilerin başvuruya gitmeden önceki hazırlıkları adına sağlanır. İşe yönlendirme parası yol ücreti, traş ücreti gibi giderler için sağlanır. Bu destek ödemesi 40 TL ile 100 TL arasında sağlanır. Ödemeler bir yıl içerisinde en fazla 3 defa alınır.
İşe Yönlendirme Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır?
Aile Bakanlığı sitesinde başvurulara ilişkin "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.
İşe Başlama Parası Başvuru Şartları ve İşlemleri
Bu destek ödemesi ise halen sosyal yardım almakta olan vatandaşların İŞKUR'un işe yönlendirmesi sonucu işe başlamaları durumunda verilir. Bu ödeme bir defalık sağlanır ve asgari ücretin üçte biri oranında sağlanır. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılır.