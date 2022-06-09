Bu belgeyi hemen getir SGK’dan faizsiz krediyi götür! TOKİ, Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları açıklandı

Geride bıraktığımız senenin son haftalarına doğru yükseliş hızını arttıran döviz kurları ve altın fiyatları, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş rakamların ortaya çıkmasına sebep oldu. Nerede ise iki katı fiyata yükselen sıfır ve ikinci el konut fiyatları, kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşları umutsuzluğa doğru sürükledi.