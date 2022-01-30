Bu banknota denk gelenin cebi parayla dolacak! 5-10-50-100 TL'lerin sağ üst köşesinde... Görenin ağzı bir karış açık kalabilir!

Her ülkenin merkez bankalarında basılan banknotlarda bazı nedenlerden ötürü basım hataları olabilmektedir. Bu paralara denk gelen kişiler ise maddi açıdan bir değeri olup olmadığını merak ediyor. Son yıllarda pek çok kişi bu tarz paraları internet üzerinden koleksiyonlar için satışa çıkardı. Büyük ilgi çeken bu paralara koleksiyoncuların binlerce lira paha biçtiği söyleniyor. Öte yandan tedavülde olan 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası nedeniyle paha biçilemediği iddialar arasında yer alıyor. Bu nedenle bu tarz haberlere denk gelenler cebindeki parada böyle bir hata olup olmadığını kontrol ediyor.