Bu banknota denk gelenin cebi parayla dolacak! 5-10-50-100 TL'lerin sağ üst köşesinde... Görenin ağzı bir karış açık kalabilir!
Görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Bu banknota denk gelenin cebi parayla dolacak! 5-10-50-100 TL'lerin sağ üst köşesinde... Geçmişte kullanılan paraların koleksiyonunun yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçek. Ancak özellikle bugün kullanımda olan paralarda olan basım hataları nedeniyle bazı kişiler bu paraların değeri olduğunu olduğunu düşünerek satışa sunuyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını görenleri şaşırtıyor. Özellikle koleksiyonların bu paralara binlerce lira değer biçtiği de konuşuluyor.
Her ülkenin merkez bankalarında basılan banknotlarda bazı nedenlerden ötürü basım hataları olabilmektedir. Bu paralara denk gelen kişiler ise maddi açıdan bir değeri olup olmadığını merak ediyor. Son yıllarda pek çok kişi bu tarz paraları internet üzerinden koleksiyonlar için satışa çıkardı. Büyük ilgi çeken bu paralara koleksiyoncuların binlerce lira paha biçtiği söyleniyor. Öte yandan tedavülde olan 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası nedeniyle paha biçilemediği iddialar arasında yer alıyor. Bu nedenle bu tarz haberlere denk gelenler cebindeki parada böyle bir hata olup olmadığını kontrol ediyor.
Ve bu paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü tahmin ettim. Birkaç arkadaşımla görüşmem neticesinde yüksek fiyatlara alıcı bulunabileceğini bana söylediler. Görüşmelerim sonrasında 20 bin lira gibi bir fiyata benden alabileceklerini öğrendim. Para koleksiyoncuları ve bu para ile ilgilenenlerin benimle iletişime geçmelerini istiyorum" dedi.