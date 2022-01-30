Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar
Ocak'ta başlayan vergisiz asgari ücret tüm maaş hesaplarını değiştirdi. Maaşı asgari ücret olan da daha yüksek alan da vergi ödemeyecek, istisnasından yararlanacak. Peki hesaplar nasıl yapılacak? Asgari Geçim İndirimi uygulanacak mı? Vergi dilimi artınca ne olacak?
Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak.
Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak.
Bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de fiilen kalkmış oldu. Ancak devlet aslında tüm çalışanlar açısından büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu.
EN YÜKSEK AGİ
Eğer bu yıl AGİ uygulaması olsaydı mevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı.
Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor.