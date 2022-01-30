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Haberler Ekonomi Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar

Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar

Ocak'ta başlayan vergisiz asgari ücret tüm maaş hesaplarını değiştirdi. Maaşı asgari ücret olan da daha yüksek alan da vergi ödemeyecek, istisnasından yararlanacak. Peki hesaplar nasıl yapılacak? Asgari Geçim İndirimi uygulanacak mı? Vergi dilimi artınca ne olacak?

FARUK ERDEM
30.01.2022 06:56 - Son Güncelleme: 30.01.2022 06:56
Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar

Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak.

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Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar

Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak.

Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar

Bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de fiilen kalkmış oldu. Ancak devlet aslında tüm çalışanlar açısından büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu.

Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar

EN YÜKSEK AGİ
Eğer bu yıl AGİ uygulaması olsaydı mevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı.

Asgari ücret maaş hesaplamasını da değiştirdi! AGİ nasıl olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni maaşlar

Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor.

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