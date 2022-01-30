Baş döndürecek teklifler komple yenilendi! 30 Ocak 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları! Faiz oranı 1.2'ye kadar çekildi!

Yeni aya artık saatler kala bankaların kredi faiz oranların yeni değişimler yaşanacak. Bu kapsamda kredi çekeceler oranlarda bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Ev, araba alacaklar ya da ihtiyaçları doğrultusunda kredi başvurusunda bulunacaklar bankaların açıklamalarını sıkı takibe aldı. Bu doğrultuda da kredi çekmeyi düşünenler banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceliyor ve internet siteleri üzerinden hesaplamalarını yapıyor. Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise yakında belli olacak.