Bu bankalardan nakit almak çok basit 50.000 TL ödenecek... Vakıfbank ve 3 banka daha açıklama yaptı!

Bankalardan emeklilere müjde üzerine müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda bankalar emekliler için çeşitli kredi kampanyaları hazırlıyor. Emeklilere sunulacak bu paketlerin kredi limitleri 50.000 TL'ye kadar çıkacak. Bu kadar yüksek meblağların söz hususu olması çoğu emeklinin yeni paketleri dört gözle beklemesi için yetti.