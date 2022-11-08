Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak

Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı içki ve sigara satışına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı. Buna göre, kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.

08.11.2022 09:41 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:41
Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak

Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak

SATIŞI YA DA SUNUMU OLMAYACAK
Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.

Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak

Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.

Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak

ARAÇLAR BEYAZA BOYANIYOR

Taslakla, sigara araçlarına da yeni ayarlama gelecek. Buna göre, sigara firmalarına ait taşıtlarda, ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine yer verilebilecek ancak, bu bilgiler beyaz zemin üzerine siyah renkte, araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak şekilde olacak.

Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak

Araçlarda hiçbir logo ve kısaltma kullanılamayacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bütün firmaların kullandıkları dağıtım araçları beyaz renkte olacak.

Alkol ve sigara satışlarında yeni düzenleme! O yerlerde satılmayacak
SON DAKİKA