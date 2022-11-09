Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Ve tarihe karıştı! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

SATIŞI YA DA SUNUMU OLMAYACAK

Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.