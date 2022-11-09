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Haberler Ekonomi Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Ve tarihe karıştı! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Ve tarihe karıştı! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

Görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Bu ürünler artık raflarda olmayacak! Bakanlık tarafından sigara ve alkol satışlarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı. Buna göre, sigara ve alkol satışları bazı yerlerde satılmayacak. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr
09.11.2022 10:09 - Son Güncelleme: 09.11.2022 10:09
Ve tarihe karıştı! Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

Ve tarihe karıştı! Denk gelenlerin nutku tutulacak! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sigara ve içki satışlarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı. Artık belirlenen yerlerde sigara ve alkol satışı yapılmayacak. Taslakla, sigara araçlarına da yeni ayarlama gelecek. Peki, nerelerde sigara ve alkol satışı yapılmayacak? İşte yasak olan yerler listesi!

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Ve tarihe karıştı! Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı içki ve sigara satışına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı.

Ve tarihe karıştı! Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

Buna göre, kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.

Ve tarihe karıştı! Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.

Ve tarihe karıştı! Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!

SATIŞI YA DA SUNUMU OLMAYACAK
Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.

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