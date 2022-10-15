Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! 6 devlet yardımı için tek yapmanız gereken bu
500- 6000 TL arası devlet yardımı başvuruları açıktır. Devletten gelen yardımları sizler bağlamında inceledik. İşte 2022 Ekim ayı devlet yardımları Genellikle son günlerde hem çocuk yardımlarının hem de başka yardımların ön plana çıktığı biliniyor. Bu kapsamda çocuk yardımları da mühim bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu veriler ışığında bu aydan sonra çocuk yardımları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar!
15.10.2022 12:05 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:05
Ekim 2022'de alabileceğiniz 13 tür devlet yardımını sizler bağlamında derledik. Devletten 500 ile 6000 TL arasında yardım alabilirsiniz. 1.500 liralık evde bakım parası, engelli ya da yaşlı bakım parası kampanyalarına müracaat yapabilirsiniz. Bu kapsamda bilhassa sosyal güvenceye sahip olmayan ve 65 yaşın üstünde olan emeklilere destek ödemesi uygulanacağı düşünülüyor.