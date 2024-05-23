Bu ay başvur Haziran'da al: Para ne zaman yatırılacak? İki aylığı olan emekli ne alacak? 7 soruda bayram ikramiyesi...

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi, Kurban Bayramı ikramiyesi için gün sayıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor.

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İkramiye de bayramdan önce veriliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı ödemesi 15 Haziran'a kadar yapılacak. Tam tarihi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. İkramiyeden bu ay sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak. İşte 7 soruda ikramiye...