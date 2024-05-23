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Bu ay başvur Haziran'da al: Para ne zaman yatırılacak? İki aylığı olan emekli ne alacak? 7 soruda bayram ikramiyesi...

Kurban Bayramı ikramiyesi 15 Haziran'a kadar yatırılacak. İkramiyeden yeni aylık bağlanacaklar da yararlanacak. Bunun için bu ay sonuna kadar aylık başvurusu yapmak yetecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:03
Bu ay başvur Haziran’da al: Para ne zaman yatırılacak? İki aylığı olan emekli ne alacak? 7 soruda bayram ikramiyesi... 1

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi, Kurban Bayramı ikramiyesi için gün sayıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor.

Bu ay başvur Haziran’da al: Para ne zaman yatırılacak? İki aylığı olan emekli ne alacak? 7 soruda bayram ikramiyesi... 2

İkramiye de bayramdan önce veriliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı ödemesi 15 Haziran'a kadar yapılacak. Tam tarihi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. İkramiyeden bu ay sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak. İşte 7 soruda ikramiye...

Bu ay başvur Haziran’da al: Para ne zaman yatırılacak? İki aylığı olan emekli ne alacak? 7 soruda bayram ikramiyesi... 3

İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor.

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