39,90'a düştü, 40 üründe altın indirimler! Beyaz peynir, tereyağı, kağıt havlu, çay, salamura zeytin... Tarım Kredi Market 23-24 Mayıs kataloğu 2024!

Tarım Kredi Market, bu hafta müşterilerine yine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 24 Mayıs'a kadar geçerli olacak indirim kataloğu, tüketicilerin alışveriş listelerini yeniden gözden geçirmelerine neden olacak türden. Bu hafta market raflarında yerini alacak indirimler arasında, günlük hayatta sıkça tercih edilen temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ve ev temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Özellikle beyaz peynir, tereyağı, bal, süt ve dondurma gibi besinlerdeki indirimler, tüketicilerin bütçesine önemli ölçüde katkı sağlarken, kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşma imkanı sunuyor. Beyaz peynirdeki indirim, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetini daha uygun fiyatlarla alabilme fırsatı yaratırken, tereyağı ve baldaki indirimler, lezzetli ve sağlıklı öğünler hazırlamak isteyen tüketiciler için büyük avantaj sağlıyor.