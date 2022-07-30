Bu ay anında alınacak! Hesaplara 2354 TL yatırılacak: E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin!

Devlet, zor halde tespit edilen hastalara ve bakıma muhtaç vatandaşlar bağlamında yakınlarının bakmasını teşvik ederek ekstradan bir yardım yapmaktadır. Devlet bakılması gereken hastalara evinde bakan vatandaşlara karşılıksız olarak ödeme yapmaktadır. Bakım ücretleri yardımıyla mühim bir teşvikten de söz edebiliyoruz. Burada bazı kriterleri tam olarak karşılıyor olmanız da gerekiyor. Fakat bu sayede üst düzeyde bir gelir imanı elde etmeniz de olası oluyor!