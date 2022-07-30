Bu ay anında alınacak! Hesaplara 2354 TL yatırılacak: E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin!
Bir bireyin bir vatandaşa bakarak evde bakım ödemesi alması istiyorsa şayet Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ki lüzumlu her maddeye uyması gerekmektedir. Evinde engelli yakını ya da engelli olan bireyler var ise bakan vatandaşlara devlet doğrultusundan belirli bir miktarda ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme miktarı 1509 lira iken Temmuz ayında 2354 TL'ye yükseltildi.
Devlet, zor halde tespit edilen hastalara ve bakıma muhtaç vatandaşlar bağlamında yakınlarının bakmasını teşvik ederek ekstradan bir yardım yapmaktadır. Devlet bakılması gereken hastalara evinde bakan vatandaşlara karşılıksız olarak ödeme yapmaktadır. Bakım ücretleri yardımıyla mühim bir teşvikten de söz edebiliyoruz. Burada bazı kriterleri tam olarak karşılıyor olmanız da gerekiyor. Fakat bu sayede üst düzeyde bir gelir imanı elde etmeniz de olası oluyor!
Devlet Bakım Hizmeti Veriliyor
Devlet bakıma muhtaç vatandaşlar için bedava olarak bakım evlerinde bakımlarını sağlamaktadır. hasta yaşlı ya da çocuklar bağlamında bakımını üstlenecek rastgele bir kişi yok ise ya da bakımlarını üstlenmek istemeyen bir kişi yok ise bedava olarak bakım hizmeti sunmaktadır.