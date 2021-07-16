Bu araca sahip olanlara 3.000 Euro geri ödeme! İkinci el alanlara da var! Araç sahibi olanlar dikkat!
Dünyada yaşanan gelişmeler araç sahiplerini yakından etkiliyor. Yıllardır otomobil piyasasının gündemine oturan Volkswagen'in (VW) emisyon testi sonuçlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Alınan karara göre, Volkswagen sahiplerine 3.000 Euro tazminat ödenecek. İkinci el araç alanlar da 1.500 Euro tazminat verilmesi kararlaştırıldı. Peki, Türkiye'deki araç sahipleri bu parayı alabilir mi? İşte merak edilen bilgiler!
Volkswagen araç sahiplerine tazminat ödenmesine karar verildi. Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), emisyon testi sonuçlarını tahrif eden hileli bir yazılımla donatılmış dizel araçları satın alanlara 3 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Alınan karar; ikinci el Volkswagen, Seat ve Skoda alanları da kapsayacak. İkinci elde geri ödenecek miktar 1.500 Euro olacak. Peki, Türkiye'de yaşayanlar tazminat alabilecek mi? İşte haberin detayları!
Hollanda'daki Amsterdam Bölge Mahkemesi, Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), emisyon testi sonuçlarını tahrif eden hileli bir yazılımla donatılmış dizel araçları satın alanlara 3 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.
Mahkeme kararına göre, emisyon gizleme yazılımına sahip tahrif edilmiş ikinci el Volkswagen, Seat ve Škoda alanlara da bin 500'er euro ödenecek.
Volkswagen grubu, Amsteram Mahkemesi'nin kararı ile ilgili olarak temyiz başvurusu yapacağını açıkladı. Volkswagen'in, 2015 yılında dizel otomobillerin toplu emisyon testlerini özel bir yazılımla manipüle ettiği ortaya çıkmıştı.
Emisyon testi sonuçlarını tahrif edilen yazılımların yer aldığı araçların, bilinenin aksine daha fazla zararlı madde salımında bulunduğu belirlenmişti.
Hollanda'da bu durumdan etkilenen yaklaşık 150 bin dizel otomobil sahibi adına "Car Claim Foundation" (Otomobil Alım Satım Vakfı) adlı kuruluşun açtığı davada, Amsterdam Bölge Mahkemesi, VW'nin gerekli düzenlemelere uymadığına karar verdi.