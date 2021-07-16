82 bin 840 TL'ye çıktı! 10 yıl süresi var! SSK'lı çalışanların her yıl için kazancı en az 645 lira...
Pek çok iş kolunda SSK'lı olarak çalışan milyonlarca çalışan kıdem tazminatı tavan tutarındaki son durumu merak ediyor. Bu tutar dönem dönem değişiklik gösteriyor. Bilindiği üzere son olarak SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi. Bu tutarın 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı belirtildi.
16.07.2021 12:50
- Son Güncelleme: 16.07.2021 12:50
82 bin 840 TL'ye çıktı! 10 yıl süresi var! SSK'lı çalışanların her yıl için kazancı en az 645 lira... Günümüzde pek çok kişi farklı iş kollarında çalışıyor ve kıdem tazminatı ile ilgili yaşanan son gelişmeler mercek altına alınıyor. Son olarak SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından tutarların ne kadar yükseldiği akıllarda yerini aldı.
8 BİN 284 LİRAYA YÜKSELDİ
Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu.