82 bin 840 TL'ye çıktı! 10 yıl süresi var! SSK'lı çalışanların her yıl için kazancı en az 645 lira... Günümüzde pek çok kişi farklı iş kollarında çalışıyor ve kıdem tazminatı ile ilgili yaşanan son gelişmeler mercek altına alınıyor. Son olarak SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından tutarların ne kadar yükseldiği akıllarda yerini aldı.