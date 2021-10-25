Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: DACİA, SKODA, AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU!

Corona virüsü pandemisi ile fabrikaların üretime ara vermesi ve dünya çapında yaşanan çip krizi araba fiyatlarında yükselişe niçin oldu. Sıfır araba fiyatlarının el yakması niçiniyle çoğu şahıs ikinci el araba fiyatlarını araştırıyor. İkinci el vasıta satış sayfalarında ise 50 bin ile 100 bin TL arasında çoğu arabanın satışa çıktığı görüldü.