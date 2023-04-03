Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...
2 lira 12 kuruşluk indirim indirim uygulanacak! Brent petrolün düşüşüyle akaryakıt fiyatlarına da güncelleme geldi. Bu gece yarısından itibaren liftre fiyatı değişecek. 81 ildeki tüm sürücülere müjde! Son dakika indirim haberi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Peki Benzini motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...
03.04.2023 16:00 - Son Güncelleme: 03.04.2023 16:10
AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA | Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu sorusu indirim duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,86 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntılar ve Shell, Opet, BP Nisan ayı akaryakıt fiyat listes...
OTOGAZA FLAŞ İNDİRİM
Son dakika haberine göre; otogaza (LPG) gece yarısından (4 Nisan) itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.