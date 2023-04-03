RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

2 lira 12 kuruşluk indirim indirim uygulanacak! Brent petrolün düşüşüyle akaryakıt fiyatlarına da güncelleme geldi. Bu gece yarısından itibaren liftre fiyatı değişecek. 81 ildeki tüm sürücülere müjde! Son dakika indirim haberi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Peki Benzini motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...

03.04.2023 16:00 - Son Güncelleme: 03.04.2023 16:10
Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA | Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu sorusu indirim duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,86 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntılar ve Shell, Opet, BP Nisan ayı akaryakıt fiyat listes...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

OTOGAZA FLAŞ İNDİRİM

Son dakika haberine göre; otogaza (LPG) gece yarısından (4 Nisan) itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.

Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

BENZİN, MOTORİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ( 3 NİSAN 2023)

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL

Brent petrol yerle bir oldu, OTOGAZA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu? Shell, Opet, BP...

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL

SON DAKİKA