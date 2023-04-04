2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! SSK, Bağkur'luya %70 İNTİBAK zammı! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....
Emekliler için müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak taban maaşların 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve 2.000 TL ikramiye kazancı duyurulmuştu. Şimdi gözler intibak yasasına çevrildi. 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak düzenlemesi bu sene yapılacak mı merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
04.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:03
Emeklilere yapılan 7.500 TL'lik taban maaş zammının ardından gözler intibak yasasına çevrildi. 2000'den sonra sigortalı olan emekliler büyük bir heyecanla intibak düzenlemesini bekliyor. Düzenleme hayata geçerse 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında artış meydana gelecek ve aradaki maaş farkı kapanacak. Konu hakkında yeni açıklamalar geldi. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibak zammı çıkarda hangi emekliler ne kadar zam alacak? İşte tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...