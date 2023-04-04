2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! SSK, Bağkur'luya %70 İNTİBAK zammı! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

Emeklilere yapılan 7.500 TL'lik taban maaş zammının ardından gözler intibak yasasına çevrildi. 2000'den sonra sigortalı olan emekliler büyük bir heyecanla intibak düzenlemesini bekliyor. Düzenleme hayata geçerse 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında artış meydana gelecek ve aradaki maaş farkı kapanacak. Konu hakkında yeni açıklamalar geldi. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibak zammı çıkarda hangi emekliler ne kadar zam alacak? İşte tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...