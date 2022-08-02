Ağustos 0 ve 2. el araba fiyatlarında ÖTV İNDİRİMİ! Bayiye ilk giden kapacak! Listede yok yok Renault, Opel, Fiat, Citroen, Dacia marka arabalarda 20-30 bin TL indirim sinyali!

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.