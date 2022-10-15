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Haberler Ekonomi Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara... 🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM!

Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara... 🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM!

Son dakika... Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,79 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petroldeki yükseliş sürücüleri korkuttu. Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM geliyor. İşte güncel Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

15.10.2022 09:28 - Son Güncelleme: 15.10.2022 09:28
Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara... 🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM!

Bir önceki gün 94,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,79 dolar oldu. Brent petroldeki yükseliş devam ederken vatandaşlar sıklıkla akaryakıt güncel fiyatlarını araştırıyor. Son günlerde benzin ve motorine yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 15 Ekim 2022 itibariyle motorin grubuna zam gelecek. İşte akaryakıt fiyatları!

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Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara... 🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM!

Geçtiğimiz günlerde benzin ve mazot (motorin) fiyatına üst üste gelen zamlara bu gece yarısı bir yenisi daha eklenecek.

Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara... 🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM!

SON DAKİKA: 14 EKİM 2022 MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin litre fiyatına 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruşluk yeni bir zam uygulanacak. Benzin fiyatı için ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara... 🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM!

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Dün 94,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış nedenleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara... 🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM!

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.

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