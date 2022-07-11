Brent petrol düşüyor MOTORİN, BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 11 Temmuz BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Brent petrol düşüyor! Motorin, benzin ve LPG'ye indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son günlerde akaryakıta gelen peş peşe indirimler araç sahiplerini sevindirdi. Son olara Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz Cuma günü itibariyle motorin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim uygulandı. Petrol piyasasındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarına da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peki 11 Temmuz MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM var mı? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! İşte 11 Temmuz BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...