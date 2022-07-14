Brent petrol çakıldı AKARYAKITA FLAŞ İNDİRİM! EPGİS son dakika MAZOT, BENZİN, OTOGAZ fiyatları! 14 Temmuz ZAM ve İNDİRİM aynı anda geldi!

BRENT PETROL NEDEN DÜŞÜYOR?

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski algısı talebin düşeceği beklentilerini güçlendiriyor. Ayrıca merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz oranlarını artırması ve bunun da doları güçlendireceği endişeleri, talebin daha da düşebileceği algısını besliyor. Yüksek merkez bankası faizleri kaynaklı bu iki beklentinin fiyatların 100 dolar bandının altına gerilemesinde büyük etkisi oluyor.