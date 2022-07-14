Brent petrol çakıldı AKARYAKITA FLAŞ İNDİRİM! EPGİS son dakika MAZOT, BENZİN, OTOGAZ fiyatları! 14 Temmuz ZAM ve İNDİRİM aynı anda geldi!
Akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar mazota, benzine, otogaza indirim gelip gelmediğini araştırıyor. Dün 106,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,78 dolardan alıcı buldu. Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Mazota indirim geldi. Ancak LPG'ye ise zam geldi. İşte son dakika 14 Temmuz MAZOT, BENZİN, OTOGAZ fiyatları...
Brent petrol dibi gördü akaryakıta indirim geldi. Son dakika milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,34 dolardan işlem görüyor. Hal böyle olunca sürücüler benzin ve mazotta indirim yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. 14 Temmuz itibariyle motorine indirim gelirken, otogaza ise zam geldi. İşte EPGİS son dakika MAZOT, BENZİN, OTOGAZ fiyatları Shell, Opet, BP...
BENT PETROL SON DURUM!
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,34 dolardan işlem görüyor.
Dün 106,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,78 dolardan alıcı buldu.
BRENT PETROL NEDEN DÜŞÜYOR?
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Küresel piyasalarda resesyon riski algısı talebin düşeceği beklentilerini güçlendiriyor. Ayrıca merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz oranlarını artırması ve bunun da doları güçlendireceği endişeleri, talebin daha da düşebileceği algısını besliyor. Yüksek merkez bankası faizleri kaynaklı bu iki beklentinin fiyatların 100 dolar bandının altına gerilemesinde büyük etkisi oluyor.