Bu seviyelerden yatırım yapmayın! İslam Memiş 'Çok riski' diyerek uyardı! Yatırımcıları talan edecek: 950 lira seviyesine... Son dakika ALTIN ve DOLAR yorumu!
Piyasa kahini İslam Memiş altın ve dolar yatırımcılarını uyardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş canlı yayında önemli tavsiyelerde bulundu. Öncelikle altının geleceği konusundaki fikirlerini söyleyen uzman isim, ''Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında düşüşler devam ediyor yani baskı altında kalmaya devam ediyor. Çünkü ABD Merkezi Bankası FED'in para politikasındaki faiz artışları devam ediyor. Bu da değerli metalleri baskılamaya devam ediyor. Ons altın şu anda 1.725 dolar yani dünyadaki altının değeri değer kaybediyor. Ancak içeriye baktığımız zaman gram altın / TL fiyatında yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz.'' dedi. İşte detaylar...
Altın yükselecek mi düşecek mi? Ne zaman alın alınmalı, satılmalı? Gram, çeyrek altın ne olur? Yatırımcılar altın ve doların geleceğini merak ederken uzmanların kritik açıklamalarını da yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş yeni bir açıkalama geldi. ''950 lira seviyesinin altına gram altının sarkma ihtimalinin biraz daha zayıf olduğunu düşünüyorum.'' diyen Memiş yatırımcıları uyardı. İşte Piyasa kahini uzman ismin o açıklamaları...
Çünkü ABD Merkezi Bankası FED'in para politikasındaki faiz artışları devam ediyor. Bu da değerli metalleri baskılamaya devam ediyor. Ons altın şu anda 1.725 dolar yani dünyadaki altının değeri değer kaybediyor. Ancak içeriye baktığımız zaman gram altın / TL fiyatında yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz.
Şu anda ekranlarda her ne kadar 965, 960'lı rakamlar olsa da vatandaşlarımız yanılmamalı çünkü şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında gram altın / TL fiyatı 970 – 984 lira aralığında. Mesela çeyrek altın 1.620 lira. Cumhuriyet altını 6.600 lira. Bu makas aralığını vatandaşlarımızın göz önünde bulundurması gerekiyor.