Bu seviyelerden yatırım yapmayın! İslam Memiş 'Çok riski' diyerek uyardı! Yatırımcıları talan edecek: 950 lira seviyesine... Son dakika ALTIN ve DOLAR yorumu!

Altın yükselecek mi düşecek mi? Ne zaman alın alınmalı, satılmalı? Gram, çeyrek altın ne olur? Yatırımcılar altın ve doların geleceğini merak ederken uzmanların kritik açıklamalarını da yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş yeni bir açıkalama geldi. ''950 lira seviyesinin altına gram altının sarkma ihtimalinin biraz daha zayıf olduğunu düşünüyorum.'' diyen Memiş yatırımcıları uyardı. İşte Piyasa kahini uzman ismin o açıklamaları...