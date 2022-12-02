Brent petrol 87 dolar AKARYAKITA ZAM! Son dakika EPGİS 2 Aralık 2022 benzin, mazot fiyatları! Litresi 23 TL'nin üzerine çıkacak! Shell, Opet, BP...
Akaryakı fiyatları yeniden değişecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Son günlerde benzin ve mazota peş peşe indirimler uygulanıyordu. Brent petrolün düşüşüyle akaryakıt fiyatları da güncelleniyordu. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,08 dolardan işlem görüyor. Buna göre akaryakıta yeni duyuru yolda! Peki akaryakıta indirim zam var mı? İşte son dakika 2 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, İstanbul, Ankara İzmir...
Güncel akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları son günlerde sıklıkla değişiyor. Son 11 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol fiyatı, beraberinde akaryakıta da zam ve ya indirim şeklinde yansıyor. 2 Aralık 2022 itbariyle de motorinin itre fiyatı İstanbul'da 22,43, Ankara'da 22,58 ve İzmir'de 22,64 TL'den satılıyordu. Ancak brent petroldeki yükseliş akaryakıta da zam olarak yansıdı. İşte son dakika gelişmeler...
BRENT PETROL SON DURUM!
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,08 dolardan işlem görüyor.
Dün 89,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 87,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,22 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin gevşetileceği beklentileri etkili oldu.
Xinhua'nın haberine göre, salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük, aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.
Sun'un kontrollerde aşamalı uyarlamalar yapılmasına yönelik vurgusu, Çin yönetiminin "sıfır vaka" stratejisi olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerinden çıkış arayışında olduğunun işareti olarak yorumlandı.
Uzmanlar, uygulamadaki "sıfır vaka" stratejisinin petrol talebini olumsuz etkilediğini ve ülkede talebin ortalamanın 1 milyon varil altında seyrettiğini kaydetti.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı ve pazartesi günü devreye girecek Avrupa ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikine yönelik yaptırımların piyasalarda oluşturduğu belirsizlik de fiyat hareketlerinde etkili oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 87,21 ile 87,48 dolar aralığının direnç, 86,94 ile 86,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.