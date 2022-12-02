Brent petrol 87 dolar AKARYAKITA ZAM! Son dakika EPGİS 2 Aralık 2022 benzin, mazot fiyatları! Litresi 23 TL’nin üzerine çıkacak! Shell, Opet, BP...

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı ve pazartesi günü devreye girecek Avrupa ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikine yönelik yaptırımların piyasalarda oluşturduğu belirsizlik de fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,21 ile 87,48 dolar aralığının direnç, 86,94 ile 86,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.