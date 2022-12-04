PTT'den aralıkta 2.500 TL destek ödemesi! Yeni yıl gelmeden verilecek! O listede olanların hesap kartlarına yatıyor! TCKN ve abonelik ile...
Dar gelirli vatandaşlar için devlet tarafından destekler sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlar gündemde sıklıkla yer ediniyor. Soğuk kış aylarının gelmesiyle dönemsel ihtiyaçlarını karşılayamayan haneler için çeşitli tüketim destekleri bulunuyor. Bu kapsamda ailelere 2 dönemde 950-2.500 TL arası nakit destek sağlanıyor. Bu ödemeler kişilerin PTT kartlarına yatıyor. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
04.12.2022 09:15 - Son Güncelleme: 04.12.2022 09:16
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara devlet tarafından verilen karşılıksız yardımlar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelere devlet desteğinin verilmesi için belirlenen şartların taşınıyor olması gerekiyor. Bunlar arasında tüketim destekleri vatandaşa rahat bir nefes aldırıyor. İşte yararlanma şartları ve detaylar haberimizde...
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILIR?
Doğalgaz desteği almak isteyenler, e Devlet üzerinden başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Ödemeler de PTT üzerinden yapılacak.