20 sektöre sınavsız, mülakatsız alım başladı! İŞKUR 9.500 TL maaşla 105.000 işçi alacak! 19-45 yaş arası garson, büro memuru, Şoför (silahsız)...
İŞKUR'da açık iş sayısı 105 bine ulaştı. İŞKUR'un 2023 yılının başından bu yana işe yerleştirdiği personel sayısı ise 215 bini aştı. Özel sektör bu kapsamda işe alımları hızlandırdı. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak, şartlar neler? İşte konu hakkında detaylar ve açık iş pozisyonları haberimizde.
21.03.2023 10:45 - Son Güncelleme: 21.03.2023 10:45
İŞKUR'dan personel alımları Mart ayında da kaldığı yerden devam ediyor. Öze sektör personel alımlarına hız verdi ve açık iş sayısı artışa geçti. Mart- Nisan ayı arasında açık işlerin sayısı 105 bine yükseldi. Bu kapsamda en çok alımlar; beden işçisi, temizlik personeli, makineci ve satış danışmanı kadrolarına yapılacak. İşte İŞKUR Mart-Nisan ayı personel alım ilanları...
Özel sektör personel alımlarına hız verdi. İŞKUR'da açık işlerin sayısı 105 bine yükseldi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve en çok eleman aranan meslekler...
Hayata geçirdiği programlar ve teşviklerle istihdama destek veren İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor.