20 sektöre sınavsız, mülakatsız alım başladı! İŞKUR 9.500 TL maaşla 105.000 işçi alacak! 19-45 yaş arası garson, büro memuru, Şoför (silahsız)...

İŞKUR'dan personel alımları Mart ayında da kaldığı yerden devam ediyor. Öze sektör personel alımlarına hız verdi ve açık iş sayısı artışa geçti. Mart- Nisan ayı arasında açık işlerin sayısı 105 bine yükseldi. Bu kapsamda en çok alımlar; beden işçisi, temizlik personeli, makineci ve satış danışmanı kadrolarına yapılacak. İşte İŞKUR Mart-Nisan ayı personel alım ilanları...