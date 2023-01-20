8.500 - 11.848 TL arası maaşla hastaneye, okula, memur, bekçi ve personel alımı! Sağlık Bakanlığı, MEB, POMEM, İŞKUR...
Çalışmak isteyen ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor. 2023 yılında bakanlık ve kurumlar iş ilanları yayımlamaya devam ediyor. Memur, personel ve işçi alınacak. Yeni ilanlar az evvel yayımlandı. İster kamuda ister özel sektörde iş arayın! Hem memur kategorisinde hem de temizlik, güvenlik personeli kısaca beden işçisi mesleklerinde alımlar yapılacağı açıklandı. Başvuruların bir kısmı başlarken, henüz başvuru ekranının aktif edilmediği ilanlar da bulunuyor. Peki hangi mesleklerde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler? İş ilanı açan kurum ve kuruluşlar hangileri? İşte merak edilenler!
Kamu ve özel sektör için güncel iş ilanları yayımlandı. Binlerce kişi işçi, memur ve personel olarak işe alınacak. İŞKUR ve özel-kamu kurumları bu hafta yeni ilan açtı. 2023 yılındaki tüm yeni iş ilanlara haberimizde yer verdik. KPSS'li, KPSS'siz alımlar yapılacağı duyuruldu. Buna göre bankalara, hastanelere, devlet dairelerine, şirketlere, okul ve kurslara binlerce alım olacak. En az 18 yaşında olmak yetiyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar online olarak işlemlerini yapabilecek. Sağlık Bakanlığı, MEB, POMEM, İŞKUR'dan 8.500 - 11.848 TL arası maaşla alım müjdesi! İşte detaylar...
19 OCAK 2023 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ İLANLARI!
Bekçi alımı
26 ile (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.
POMEM'den yapılan açıklamada, ''Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.'' denildi.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI İÇİN TIKLAYINIZ
2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,