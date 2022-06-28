Hane başına 450-650 TL para verilecek! e-Devlet üzerinden müracaatlar bugün başladı! Kurban ödemesi IBAN hesabınızda! 12 ay boyunca...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve ihtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği, 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programları var. Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 450 - 600 TL arası ödeme yapılacak. Peki, başvuru şartları nedir, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!